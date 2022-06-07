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24 минуты назад

Зеленский прокомментировал введенные против России санкции Запада

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью британской газете The Financial Times введенные в отношении Российской Федерации санкции.

Зеленский прокомментировал введенные против России санкции Запада
Фото: ReutersReuters

Украинский лидер считает, что эти ограничения «не особо подействовали на позицию России», говорится в статье. Кроме того, Зеленский подверг критике партнеров Украины за призывы завершить конфликт в его стране без обозначения условий, в частности, чтобы «Москва прекратила наступление».

Он также добавил, что западные страны с одной стороны поддерживают Киев, а с другой — «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».

3 июня ЕС принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза.

Также санкции были введены в отношении 65 физических лиц и 18 юрлиц. В список попали в том числе CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, и его дети — Елизавета и Николай, и другие.

На следующий день заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным — седьмым пакетом ограничений против России.

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