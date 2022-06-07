«Войну и мир» уберут из школьной программы на Украине

«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы», - сказал замминистра в эфире телеканала «Украина 24».