«Войну и мир» уберут из школьной программы на Украине

Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко пообещал исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие российскую армию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы», - сказал замминистра в эфире телеканала «Украина 24».
Окончательного списка произведений, которые уберут из школьной программы, пока нет, добавил Витренко.
Также чиновник сообщил, что школьный предмет «Защита отечества» сделают более практичным — например, введут отдельный блок по противоминной деятельности.
Ранее в ЛНР сообщили, что на перешедших под контроль самопровозглашенных республик Донбасса территориях Луганской области русская литература в школах преподавалась как иностранная. Стихи Пушкина и Лермонтова изучались в переводе на украинский язык.