Российско-финский актёр лишился бизнеса в Европе

Российско-финский актёр Вилле Хаапасало, известный по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка», закрыл свой ресторан советской кухни в Финляндии. Заведение Davai Davai («Давай-давай») в центре Хельсинки не проработало и года. По словам артиста, от бизнеса пришлось отказаться, так как начало специальной военной операции на Украине разрушило саму идею ресторана.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Kaudet 1. ja 2: Kolmas Elämä ja muusuomi 2020 кадр из видео / YouTube-канал Kaudet 1. ja 2: Kolmas Elämä ja muusuomi 2020

Как сообщила финская газета Helsingin Sanomat, ранее на официальной странице Davai Davai в Facebook появилось сообщение, что ресторан отправляется в «летний отпуск». Позже Хаапасало пояснил журналистам, что заведение пришлось закрыть из-за ситуации на Украине.

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. Сейчас идея такого ресторана бессмысленна», — сказал актёр.

При этом он добавил, уже разрабатывает «новую концепцию» заведения.

«Думаю, что мы сможем открыться в начале осени. Мы станем ещё лучше», — добавил Хаапасало.

Davai Davai открылся в октябре 2021 года в районе Эспланада — одном из самых престижных мест финской столицы. Заведение оформили в советском стиле, гостям подавали как блюда советской и русской кухни, так и кухонь республик бывшего СССР.

Вилле Хаапасало прославился в 1995 году, когда снялся в российском фильме «Особенности национальной охоты» режиссёра Александра Рогожкина. В 2002 году он исполнил роль в кинодраме «Кукушка». За эту работу Хаапасало получил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую мужскую роль на XXIV Московском международном кинофестивале.