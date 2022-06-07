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12 минут назад

Актёр из «Особенностей национальной охоты» лишился бизнеса в Европе

Секрет Фирмыиещё 1

Российско-финский актёр Вилле Хаапасало, известный по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка», закрыл свой ресторан советской кухни в Финляндии. Заведение Davai Davai («Давай-давай») в центре Хельсинки не проработало и года. По словам артиста, от бизнеса пришлось отказаться, так как начало специальной военной операции на Украине разрушило саму идею ресторана.

Российско-финский актёр лишился бизнеса в Европе
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Kaudet 1. ja 2: Kolmas Elämä ja muusuomi 2020кадр из видео / YouTube-канал Kaudet 1. ja 2: Kolmas Elämä ja muusuomi 2020

Как сообщила финская газета Helsingin Sanomat, ранее на официальной странице Davai Davai в Facebook появилось сообщение, что ресторан отправляется в «летний отпуск». Позже Хаапасало пояснил журналистам, что заведение пришлось закрыть из-за ситуации на Украине.

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. Сейчас идея такого ресторана бессмысленна», — сказал актёр.

При этом он добавил, уже разрабатывает «новую концепцию» заведения.

«Думаю, что мы сможем открыться в начале осени. Мы станем ещё лучше», — добавил Хаапасало.

Davai Davai открылся в октябре 2021 года в районе Эспланада — одном из самых престижных мест финской столицы. Заведение оформили в советском стиле, гостям подавали как блюда советской и русской кухни, так и кухонь республик бывшего СССР.

Вилле Хаапасало прославился в 1995 году, когда снялся в российском фильме «Особенности национальной охоты» режиссёра Александра Рогожкина. В 2002 году он исполнил роль в кинодраме «Кукушка». За эту работу Хаапасало получил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую мужскую роль на XXIV Московском международном кинофестивале.

В 2007 году Хаапасало был соведущим программы «Главная дорога» на канале НТВ. При этом в Финляндии у него сейчас работают ресторан грузинской кухни Purpur и две точки продаж хачапури.

В мире,Александр Рогожкин,
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