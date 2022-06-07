Обзор иноСМИ: введение режима ЧС в США и "экономический" ураган в мире

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Байден объявил режим ЧС из-за дефицита электромощностей

Президент США Джо Байден распорядился принять чрезвычайные меры для увеличения поставок солнечной энергии американским производителям, сообщается на сайте Белого дома. Также Байден объявил о двухлетнем беспошлинном импорте солнечных панелей из Юго-Восточной Азии.

В Белом доме подчеркнули, что сразу несколько факторов угрожают способности США провести столько электроэнергии,

сколько необходимо для удовлетворения спроса. Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные украинским кризисом, и экстремальные погодные явления, которые усугубляются изменением климата. Как отмечает AP, First Solar Inc., крупный производитель солнечных панелей из США, заявила, что отмена пошлин для Азии предоставит Китаю «беспрепятственный доступ» к субсидируемым государством компаниям из сферы солнечной энергетики.

Санкции против России «роняют» мировую экономику

Украинский кризис усугубил глобальную инфляцию, которая была уже и так высока из-за коронавируса, пишет японский портал Diamond online. В Международном валютном фонде считают, что в случае ужесточения санкций против России и значительных ограничений на экспорт российской нефти и газа, мировая экономики может упасть на два процента.

Причина - в побочном эффекте от роста цен на энергоносители, ухудшении настроений настроений инвесторов и потрясений на финансовых рынках. Diamond online отмечает, что Россия смогла оправиться от первичных эффектов санкций. В частности, российский рубль вырос и даже смог укрепиться.

«Надвигается экономический ураган»

Возможно, худшие эффекты пандемии уже позади, но экономические последствия глобального кризиса, усугубленные конфликтом на Украине, демонстрируют, что возврата к нормальной жизни не предвидится, пишет в своем материале для CNN Фрида Гитис.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон ранее заявил, что на мировую экономику надвигается ураган, но пока непонятно - будет он не слишком большим или суперураганом типа «Сэнди». Цены на газ стремительно растут во всем мире, как и цены на продукты питания, а нехватка персонала стала бичом владельцев бизнеса. Исследование, проведенное Oxfam в июле 2021 года, показало, что даже в разгар пандемии от недоедания умирало больше людей, чем от ковида. Ситуация стала еще хуже после того, как часть сельскохозяйственных земель Украины превратилась в зоны боевых действий, а ключевые украинские порты оказались заблокированы. Гитис отметила, что нищета и голод вызывают волны миграции и порождают политическую нестабильность, «и это перед лицом приближающегося экономического урагана может сделать и без того сложную ситуацию еще более опасной».

ЕС и «усталость от санкций»

Автор Bloomberg Лайонел Лоран заявил, что Евросоюз начал сталкиваться с «усталостью от санкций» против России. ЕС ввел жесткие ограничения, включая частичный запрет на импорт нефти из РФ, но количество послаблений растет - начиная с уступок для трубопроводной нефти и заканчивая отменой санкций против патриарха Кирилла.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призывает и дальше вводить санкции против РФ, но признает, что делать это будет все сложнее, а шансов на газовое эмбарго вообще немного. Ее бельгийский коллега Александр Де Кроо и вовсе считает, что пришло время для другого подхода - или «паузы». Лоран подчеркнул, что санкции - несовершенный инструмент, эффект которого неоднороден и приводит к непредвиденным последствиям. К примеру, санкции спровоцировали рост цен на энергоносители, который «набил карманы» российских властей и разорил импортеров. По оценкам Bloomberg Economics, в этом году доходы России от нефти и газа составят около 285 миллиардов долларов. Если добавить к этому доходы от других товаров РФ, «это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов замороженных российских резервов», отметил автор.

«Больше никто не хочет видеть Байдена»

Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что «больше никто [в США] не хочет видеть и слышать Байдена и не хочет, чтобы он продолжал заниматься политикой». Она обвинила Джо Байдена в «бесконечных катастрофах с ценами на газ» и отметила, что «все его попытки решить проблему заключаются в том, чтобы призвать Саудовскую Аравию производить больше нефти и позволить Венесуэле продавать ее Европе: «Американские буровики, извините, вам не повезло».