Обзор иноСМИ: введение режима ЧС в США и "экономический" ураган в мире

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Президент США Джо Байден распорядился принять чрезвычайные меры для увеличения поставок солнечной энергии американским производителям, сообщается на сайте Белого дома. Также Байден объявил о двухлетнем беспошлинном импорте солнечных панелей из Юго-Восточной Азии.
В Белом доме подчеркнули, что сразу несколько факторов угрожают способности США провести столько электроэнергии,
сколько необходимо для удовлетворения спроса. Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные украинским кризисом, и экстремальные погодные явления, которые усугубляются изменением климата. Как отмечает AP, First Solar Inc., крупный производитель солнечных панелей из США, заявила, что отмена пошлин для Азии предоставит Китаю «беспрепятственный доступ» к субсидируемым государством компаниям из сферы солнечной энергетики.
Украинский кризис усугубил глобальную инфляцию, которая была уже и так высока из-за коронавируса, пишет японский портал Diamond online. В Международном валютном фонде считают, что в случае ужесточения санкций против России и значительных ограничений на экспорт российской нефти и газа, мировая экономики может упасть на два процента.
Причина - в побочном эффекте от роста цен на энергоносители, ухудшении настроений настроений инвесторов и потрясений на финансовых рынках. Diamond online отмечает, что Россия смогла оправиться от первичных эффектов санкций. В частности, российский рубль вырос и даже смог укрепиться.
Возможно, худшие эффекты пандемии уже позади, но экономические последствия глобального кризиса, усугубленные конфликтом на Украине, демонстрируют, что возврата к нормальной жизни не предвидится, пишет в своем материале для CNN Фрида Гитис.
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон ранее заявил, что на мировую экономику надвигается ураган, но пока непонятно - будет он не слишком большим или суперураганом типа «Сэнди». Цены на газ стремительно растут во всем мире, как и цены на продукты питания, а нехватка персонала стала бичом владельцев бизнеса. Исследование, проведенное Oxfam в июле 2021 года, показало, что даже в разгар пандемии от недоедания умирало больше людей, чем от ковида. Ситуация стала еще хуже после того, как часть сельскохозяйственных земель Украины превратилась в зоны боевых действий, а ключевые украинские порты оказались заблокированы. Гитис отметила, что нищета и голод вызывают волны миграции и порождают политическую нестабильность, «и это перед лицом приближающегося экономического урагана может сделать и без того сложную ситуацию еще более опасной».
Автор Bloomberg Лайонел Лоран заявил, что Евросоюз начал сталкиваться с «усталостью от санкций» против России. ЕС ввел жесткие ограничения, включая частичный запрет на импорт нефти из РФ, но количество послаблений растет - начиная с уступок для трубопроводной нефти и заканчивая отменой санкций против патриарха Кирилла.
Эстонский премьер-министр Кая Каллас призывает и дальше вводить санкции против РФ, но признает, что делать это будет все сложнее, а шансов на газовое эмбарго вообще немного. Ее бельгийский коллега Александр Де Кроо и вовсе считает, что пришло время для другого подхода - или «паузы». Лоран подчеркнул, что санкции - несовершенный инструмент, эффект которого неоднороден и приводит к непредвиденным последствиям. К примеру, санкции спровоцировали рост цен на энергоносители, который «набил карманы» российских властей и разорил импортеров. По оценкам Bloomberg Economics, в этом году доходы России от нефти и газа составят около 285 миллиардов долларов. Если добавить к этому доходы от других товаров РФ, «это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов замороженных российских резервов», отметил автор.
Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что «больше никто [в США] не хочет видеть и слышать Байдена и не хочет, чтобы он продолжал заниматься политикой». Она обвинила Джо Байдена в «бесконечных катастрофах с ценами на газ» и отметила, что «все его попытки решить проблему заключаются в том, чтобы призвать Саудовскую Аравию производить больше нефти и позволить Венесуэле продавать ее Европе: «Американские буровики, извините, вам не повезло».
Ингрэм заявила, что также Байден «облажался на Украине». Она отметила, что США уже дали Киеву больше 53 миллиардов долларов, но Россия продолжает продвигаться вперед. В конце концов, в руках России может оказаться много оружия, за которое заплатили американцы, отметила журналистка. Она заявила, что вскоре президент Украины Владимир Зеленский потребует больше денег, а Байден и «республиканцы из истеблишмента» снова дадут зеленый свет.