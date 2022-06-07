Дирижер "Ла Скала" остановил концерт из-за мобильного телефона

Главный дирижер миланского театра «Ла Скала» Риккардо Шайи остановил концерт, потому что у одного из зрителей зазвонил телефон. Об этом сообщает издание la Repubblica.

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Хор из оперы «Макбет» исполнял номер «Угнетенная родина», в котором группа шотландских беженцев рассказывает о судьбе своего народа. Звонок в партере раздался в момент эмоционального накала выступления.

«Пожалуйста, отвечайте, мы потом продолжим», — обратился Шайи к хозяину телефона.

Публике дирижер объяснил, что концерт записывается для последующего издания на одном из британских лейблов, и нельзя допустить звучания телефонов.

Ранее сообщалось, что «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Программу театра представил 6 июня управляющий театром Доменик Мейер.