Турция сообщила НАТО о смене названия страны

Постпредство Турции при НАТО передало генсеку альянса Йенсу Столтенбергу официальное уведомление об изменении международного названия страны. Об этом пишет агентство Anadolu.
По данным издания, постпредство Турции проинформировало НАТО о том, что теперь необходимо в официальных документах использовать название Türkiye.
Также Анкара обратилась с аналогичным посланием в ЕС.
Ранее Организация объединенных наций по просьбе Турции изменила название страны во всех официальных документах с Republic of Turkey на Republic of Türkiye. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, турецкое произношение и написание Türkiye нацелено на «повышение престижа страны на международной арене».