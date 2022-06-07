Турция сообщила НАТО о смене названия страны

Постпредство Турции при НАТО передало генсеку альянса Йенсу Столтенбергу официальное уведомление об изменении международного названия страны. Об этом пишет агентство Anadolu.

По данным издания, постпредство Турции проинформировало НАТО о том, что теперь необходимо в официальных документах использовать название Türkiye.

Также Анкара обратилась с аналогичным посланием в ЕС.