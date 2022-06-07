В США предрекли раскол ЕС

Европейский союз может столкнуться с политическим и экономическим расколом из-за событий вокруг Украины, сообщил Bloomberg американский аналитик Клайв Крук.

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«Вероятно, пока преждевременно праздновать новое единство находящейся под давлением Европы. Требования, предъявляемые к союзу, могут усилить его или в конечном счете расколоть», – сказал он.

Евросоюз «быстро отреагировал» на спецоперацию, удивив «тех, кто привык к его обычной нерасторопности». Как считает эксперт, это проявилось в санкциях против России, поставках оружия Киеву, стремлении Швеции и Финляндии вступить в НАТО, увеличении расходов на оборону.

Крук указал, что для поддержания этих усилий необходимо более глубокое политическое единство, что, по его мнению, выходит за рамки возможностей ЕС.

Отмечается, что антироссийские ограничения будут наносить Европе урон. В результате некоторые страны получат больший ущерб, чем другие, что приведет к проверке «недостроенных экономических и политических систем ЕС».