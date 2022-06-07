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1 час назад

Мадуро придумал замену саммиту Америк

Газета.Ruиещё 1

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением заменить созданный США саммит Америк, сообщает «Свободная пресса».

Мадуро придумал замену саммиту Америк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал созвать Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

«Президент Альберто Фернандес, СЕЛАК, в котором вы председательствуете, должно созвать саммит с повесткой, включающей самые важные для наших народов темы. На него поедут все 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна. И пусть будет приглашен Джо Байден», — заявил Мадуро президенту Аргентины.

На саммит Америк Штаты не пригласили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. В этих странах восприняли такой шаг Вашингтона как дискриминацию. От участия в саммите в связи с несогласием с позицией США отказалась и Мексика.

В мире,Альберто Фернандес,Николас Мадуро,Джозеф Байден,
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