Мадуро придумал замену саммиту Америк

«Президент Альберто Фернандес , СЕЛАК, в котором вы председательствуете, должно созвать саммит с повесткой, включающей самые важные для наших народов темы. На него поедут все 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна. И пусть будет приглашен Джо Байден », — заявил Мадуро президенту Аргентины.

На саммит Америк Штаты не пригласили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. В этих странах восприняли такой шаг Вашингтона как дискриминацию. От участия в саммите в связи с несогласием с позицией США отказалась и Мексика.