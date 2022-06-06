В Черногории призвали разобраться с властями после инцидента с Лавровым

Решение властей Черногории закрыть небо самолету министра иностранных дел Сергея Лаврова не было прозрачным, если власти страны не раскроют всех его нюансов, то будут назначены слушания с ответственными. Об этом заявил глава комитета по внешней политике парламента Скупщины Миодраг Лекич. Его слова приводит «РИА Новости».

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Лекич напомнил, что, согласно демократическим основам государства и на фоне ситуации на Украине, власти Черногории должны доносить до общественности свои решения.

«Как депутат и глава комитета по международным отношениям и делам переселенцев призываю государственные органы, включая правительство, транспарентно об этом информировать граждан страны», — сказал Лекич.

Он обратил внимание на то, что не известно, на каком заседании и принимал ли какой-либо госорган Черногории официальное решение запретить пролет над территорией государства российскому министру. Лекич добавил, что большинство стран Евросоюза выступают за дипломатическое решение кризиса на Украине и «участвуют в контактах, подразумевающих перелеты самолетов». На фоне этого он также призвал черногорские власти объяснить отправку помощи Киеву.

Лекич усомнился в автономности принятия решений в правительстве страны. По его мнению, власти Черногории могут «консультироваться с ЕС и НАТО» или получать указания вообще от «третьих субъектов». Политик заявил, что если правительство не ответит на заданные вопросы, то он назначит парламентские слушания ответственных за такие решения членов власти страны.