В Черногории призвали разобраться с властями после инцидента с Лавровым

Решение властей Черногории закрыть небо самолету министра иностранных дел Сергея Лаврова не было прозрачным, если власти страны не раскроют всех его нюансов, то будут назначены слушания с ответственными. Об этом заявил глава комитета по внешней политике парламента Скупщины Миодраг Лекич. Его слова приводит «РИА Новости».
Лекич напомнил, что, согласно демократическим основам государства и на фоне ситуации на Украине, власти Черногории должны доносить до общественности свои решения.
«Как депутат и глава комитета по международным отношениям и делам переселенцев призываю государственные органы, включая правительство, транспарентно об этом информировать граждан страны», — сказал Лекич.
Он обратил внимание на то, что не известно, на каком заседании и принимал ли какой-либо госорган Черногории официальное решение запретить пролет над территорией государства российскому министру. Лекич добавил, что большинство стран Евросоюза выступают за дипломатическое решение кризиса на Украине и «участвуют в контактах, подразумевающих перелеты самолетов». На фоне этого он также призвал черногорские власти объяснить отправку помощи Киеву.
Лекич усомнился в автономности принятия решений в правительстве страны. По его мнению, власти Черногории могут «консультироваться с ЕС и НАТО» или получать указания вообще от «третьих субъектов». Политик заявил, что если правительство не ответит на заданные вопросы, то он назначит парламентские слушания ответственных за такие решения членов власти страны.
Напомним, что 6-7 июня Лавров должен встретиться в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для его самолета. В результате Лавров не смог прибыть на деловую встречу в Белград.