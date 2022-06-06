Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию

«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».