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12 минут назад

Россия запретила въезд министру финансов США

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Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции в отношении министров финансов и энергетики США Джанет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм. Всего в список персональных санкций добавили 61 человека.

Министр финансов США попала под российские санкции
Фото: Panoramio upload bot / CC BY-SA 3.0Panoramio upload bot / CC BY-SA 3.0

Полный перечень ведомство опубликовало на официальном сайте. Также в чёрный список попали руководители крупных компаний и чиновники Госдепартамента.

«В порядке ответных мер... в "стоп-лист" вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках», — заявили в министерстве.

Под санкции также попали президент и старший исполнительный директор компании Fitch Group Пол Тейлор и старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер. До этого Москва закрыла въезд в Россию сразу для 963 граждан США. В их числе оказались президент США Джон Байден, его сын Хантер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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