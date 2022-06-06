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50 минут назад

Турция нашла способ вернуть доступ к западным вооружениям

Вероника Полынина

Турция намерена воспользоваться конфликтом на Украине, чтобы вернуть доступ к западным вооружениям, сообщило издание Defense News со ссылкой на неназванный источник в аппарате турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция нашла способ вернуть доступ к западным вооружениям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В условиях конфликта на Украине Турция стала ключевым посредником внутри НАТО. Это должно принести Анкаре ряд дивидендов, однако сначала, отмечает издание, турецкие власти должны исправить ряд прошлых ошибок.

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Речь идет о закупке российских зенитно-ракетных систем С-400, а также предпринятой в 2019 году наступательной операции на севере Сирии, из-за которой западные страны наложили на Анкару оружейное эмбарго.

В феврале ограничения на продажу Турции вооружений сняла Великобритания, аналогичное решение может принять Канада.

Аналитики считают, что Анкара может использовать вопрос поставки вооружений в ходе переговоров по одобрению заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По информации Defense News, в марте высокопоставленный турецкий дипломат, отвечающий за посредничество с НАТО и вопросы безопасности, заявил, что спецоперация РФ на Украине практически уничтожила все шансы на возможные сделки по закупке Анкарой стратегических вооружений у Москвы. Это касается, в частности, намерения Турции приобрести самолеты Су-35 и Су-57.

При этом Турция снова заговорила о закупке вооружений у Запада. Одной из вероятных сделок может стать покупка около 80 истребителей Typhoon. Также Турция приняла решение о закупке в США 40 истребителей F-16 модификации Block 70 и комплектов для модернизации более старых версий F-16 до стандарта Block 70. Администрация президента США Джо Байдена уже попросила Палату представителей одобрить модернизацию парка турецких F-16.

Помимо этого, в марте Эрдоган выразил надежду, что трехсторонние переговоры с Парижем и Римом по вопросу совместного производства комплекса ПВО-ПРО SAMP/T турецкой фирмы Eurosam возобновятся после президентских выборов во Франции.

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