Эфирное телевещание начали восстанавливать в Донецке

Специалисты начали восстанавливать вещание эфирного телевидения в Донецке, прерванное из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, эфирное телевидение начало появляться в центре города. При этом в социальных сетях пишут, что 6 июня ВСУ продолжили обстрел Донецка в районе телевышки.

В воскресенье директор ГУП "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев сообщал ТАСС, что жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Точный срок восстановительных работ он не назвал.