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1 час назад

Эфирное телевещание начали восстанавливать в Донецке

ТАСС

Специалисты начали восстанавливать вещание эфирного телевидения в Донецке, прерванное из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

Эфирное телевещание начали восстанавливать в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, эфирное телевидение начало появляться в центре города. При этом в социальных сетях пишут, что 6 июня ВСУ продолжили обстрел Донецка в районе телевышки.

В воскресенье директор ГУП "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев сообщал ТАСС, что жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Точный срок восстановительных работ он не назвал.

5 июня сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка повреждения получил радиотелевизионный центр - произошло прямое попадание в крышу здания, станция была обесточена.

В мире,Александр Чеботарев,
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