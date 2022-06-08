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24 минуты назад

Порошенко нашелся во Львове

Газета.Ruиещё 8

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили на похоронах Алексея Портмана, бойца 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кадры с церемонии прощания публикует издание "Страна".

Возвращения Порошенко на Украину ждали еще 2 июня - именно в этот день истекал срок заграничной командировки экс-президента. Однако на тот момент его еще не было в стране.

Накануне политик посетил Польшу и принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса. До этого его заметили в Лондоне, где он прогуливался по улице британской столицы в сопровождении девушки.

Порошенко смог уехать из страны с третьей попытки 30 мая, только после личного обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Официальной причиной называлось намерение Порошенко посетить "саммит Европейской народной партии", который прошел 1 июня в Нидерландах. В отношение Петра Порошенко на Украине возбуждено более 20 уголовных дел.

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