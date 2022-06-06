Зеленский заявил о «всех шансах» Киева на контроль над Северодонецком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских войск численное преимущество в Северодонецке, но у Киева есть «все шансы» получить контроль над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом глава подконтрольной Киеву части Луганской области Сергей Гайдай заявил, что 6 июня ситуация в районе Северодонецка ухудшилась для украинских войск.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявлял, что силы ЛНР полностью контролируют всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска.