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31 минуту назад

Зеленский заявил о «всех шансах» Киева на контроль над Северодонецком

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских войск численное преимущество в Северодонецке, но у Киева есть «все шансы» получить контроль над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом глава подконтрольной Киеву части Луганской области Сергей Гайдай заявил, что 6 июня ситуация в районе Северодонецка ухудшилась для украинских войск.

Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявлял, что силы ЛНР полностью контролируют всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска.

4 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые украинские подразделения потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава и отступают в Лисичанск.

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