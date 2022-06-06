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15 минут назад

Полякам разрешили собирать хворост в лесах из-за роста цен

Елена Прошина

Жителям Польши в ответ на рост цен на энергию разрешили самостоятельно собирать хворост в лесах. Ветки должны быть не толще 7 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Газета выборча».

Полякам разрешили собирать хворост в лесах из-за роста цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году после начала войны на Украине и проблемах на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», - заявил замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярки.

При этом он напомнил, что в стране всегда действовала норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего.

«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном - веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», - рассказал пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский.

Желающие собрать хворост должны обратиться к лесничему, который укажет место, где в данный момент это возможно. Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать. Также нельзя собирать ветки толще 7 см в диаметре.

Можно собирать ветки в местах, где проводилась вырубка леса. Для этого нужно пройти обучение по технике безопасности. Такие ветки необходимо будет оплатить - от 7 до 30 злотых ($1,6 - $7) за 0,65 кубометра древесины.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Польше побили рекордное значение. Бензин марки Pb95 подорожал до 8 злотых (115,76 рубля). В связи с ростом цен на бензин жители пересели на общественный транспорт.

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