"Непростое время, хорошо, что вы приехали на свою землю - не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак, знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка (митрополит Вениамин - прим. ТАСС) говорит", - отметил Лукашенко.

"Правда на нашей стороне, она всегда сильнее", - сказал президент. "И мы выдержим любые давления на нас, какие-бы они не были - пусть в форме мятежа или в форме каких-то гибридных войн, или даже горячих [войн]", - отметил Лукашенко.

По его словам, "не может быть планеты без нашей цивилизации". "Поэтому, я думаю, он (бог - прим. ТАСС) там смотрит же на нас, наверное. Где-то там пожурит, но и поддерживает, помогает", - сказал белорусский президент. Он подчеркнул, что патриарх Кирилл находится в Белоруссии "не как дома, а дома, на своей земле". Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут рады видеть патриарха Московского и всея Руси на торжествах по случаю 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, которое будет отмечаться в 2025 году. "Я вас с удовольствием приму в Беларуси в любое время", - сказал президент Белоруссии.