Эрдоган потребовал уволить шведского министра обороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон должна уволить министра обороны королевства Петера Хультквиста. Об этом пишет Expressen.
Требование Эрдогана связано с тем, что около 10 лет назад Хультквист якобы «прославлял» Рабочую партию Курдистана и ее заключенного в тюрьму лидера Абдуллу Оджалана, приводит издание слова источников.
«Турция хочет, чтобы Хультквист был смещен с поста министра обороны», — сообщил источник Expressen, добавив, что этот вопрос поднимался в ходе переговоров по вопросу вступления скандинавской страны в НАТО между представителями Швеции и Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).
Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили «Рабочую партию Курдистана», которую турецкие власти считают террористической, и чтобы эти страны сняли ограничения на экспорт оружия, которые наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Евросоюза.