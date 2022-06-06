Эрдоган потребовал уволить шведского министра обороны

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Требование Эрдогана связано с тем, что около 10 лет назад Хультквист якобы «прославлял» Рабочую партию Курдистана и ее заключенного в тюрьму лидера Абдуллу Оджалана, приводит издание слова источников.

«Турция хочет, чтобы Хультквист был смещен с поста министра обороны», — сообщил источник Expressen, добавив, что этот вопрос поднимался в ходе переговоров по вопросу вступления скандинавской страны в НАТО между представителями Швеции и Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).