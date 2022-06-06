«Дабы неповадно было»: в РФ пообещали жесткий ответ на закрытие неба для самолета Лаврова

Коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию направлен против двух суверенных европейских государств, необходима совместная с Сербией жесткая реакция. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он не сомневается, что такой коллективный отказ трех стран пропустить самолет Лаврова в Сербию не является решением этих трех стран.

"Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьез и надолго, а Евросоюз для них, что для членов, что для аспирантов - всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства. Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс - России и Сербии - НАТО пытается захватить и подчинить себе остающуюся часть Европы. Далее - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два вслед за Россией", - отметил вице-спикер СФ.

Он назвал отсутствие собственного суверенитета у объединенной Европы главной проблемой сохраняющегося разделения той Европы, которая могла бы стать единой и неделимой.

"К похоронной команде в лице Великобритании, Польши, трех стран Балтии и Чехии теперь присоединились Болгария, Черногория и Северная Македония. Могильщики настоящей европейской мечты", - отметил Косачев.

Он напомнил, что возглавляемый Екатериной Захариевой МИД Болгарии в сентябре 2019 года призвал Россию не поддерживать "сомнительный исторический тезис" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

"Ничто не бывает случайно и ничто не проходит бесследно", - заключил парламентарий.

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Этот факт агентству «Интерфакс» подтвердил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также факт инцидента подтвердил посол России в Черногории Владислав Масленников, передает РИА Новости.

Дипломат также прокомментировал вероятную отмену визита Лаврова в балканскую страну.

Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела



МИД России

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти трех стран отказались пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

Сербия как гарант международного права

После того, как стало известно об инциденте с самолетом Лаврова, президент Сербии Александр Вучич решил обратиться к согражданам. Выступление состоится 6 июня 19:30 по местному времени, (20:30 мск).

Ранее Вучич заявил, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса.

«Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — подчеркнул политик.

Он добавил, что мир постоянно меняется и спецоперация России на Украине — прямое тому подтверждение. Кроме того, он знает о кардинально отличных желаниях разных стран: по его мнению, если Москва хочет прекращения доминирования Запада, он, напротив, хочет свое положение сохранить.

В России объяснили запрет давлением США

Оценивая закрытие для Лаврова небо странами, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Болгария, Северная Македония и Черногория приняли такое решение под давлением США и ряда других стран Запада.

Американцы не достигли того результата, которого они хотели — разрабатывают уже седьмой пакет санкций, понятно, что это носит уже какой-то абсурдный характер. Поэтому и пытаются всячески воздействовать на встречи с Лавровым, потому что понимают, что это играет против них



Алексей Чепа

депутат Госдумы

Чепа предупредил, что негативно повлияет на отношения с балканскими государствами. По словам депутата, реакция на действия трех стран из-за инцидента с российским министром последует в ближайшее время.

«Мне кажется, что это будет дипломатический ответ. Сейчас ведутся постоянно какие-то контакты, мы понимаем, что контакты должны быть», — резюмировал он.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел, что отказ пропустить самолет является показателем комплекса политической неполноценности европейских стран.

«Насколько страшен для Европы Сергей Лавров», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. При этом ЕС считает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит «единомыслие» в Европе, допустил он.

Не первый запрет

28 февраля стало известно об отмене визита Лаврова в Женеву на сессию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) и Конференцию по разоружению. Тогда поездка сорвалась из-за «беспрецедентного запрета» на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран Европейского союза (ЕС), которые ввели антироссийские санкции.

Позднее глава российского МИД упрекнул ЕС в том, что, закрыв небо для российских самолетов, объединение нарушило основополагающее право человека — право на свободу перемещения. Лавров заявил, что надеялся принять личное участие в заседании, но вынужден обратиться в видеоформате. По его словам, причиной этому послужили возмутительные ограничительные меры ЕС. «Члены Евросоюза выбрали путь односторонних нелегитимных санкций, использовав их для того, чтобы уйти от прямого честного диалога лицом к лицу, которого они явно опасаются», — подчеркнул министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для самолета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом политик сообщила в эфире итальянского телеканала La7.

«Лишь час назад страны, окружающие Сербию, закрыли естественный воздушный канал для самолета Сергея Лаврова, который должен был отправиться в Сербию. Российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, и страны-члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство. Это очередной закрытый канал коммуникации», — рассказала Захарова.

Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова, подтвердила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролёт самолёта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны», — цитирует её ТАСС.

Самолет главы российского МИД, летевший в Сербию, не должен был получать никакого разрешения, поэтому Болгария, Северная Македония и Черногория, не пустив его в воздушное пространство, по политическим причинам нарушили международное право. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.

Ранее СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустили через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который летел в Сербию. Об этом глава МИД РФ узнал уже в полете. Герасимов считает это политической манипуляцией.

«Согласно воздушному законодательству, борт Сергея Лаврова подходит под классификацию государственной авиации, соответственно нормы гражданской авиации не действуют на данное воздушное судно. То есть план полета не загружается в единую систему, не уведомляются страны. По сути, для государственной авиации разрешения на пересечение границ не требуется. Это просто уведомительный характер: мы берем такой-то курс, направляемся туда-то. Соответственно диспетчер должен отдавать команды направления для следования этому курсу, согласно Конвенции о международной гражданской авиации. Такие судна должны беспрепятственно и безвозмездно пересекать воздушное пространство. Однако, Болгария, Северная Македония и Черногория нарушили международное воздушное законодательство и ввели какие-то ограничения для бортов гражданской авиации, тем более которые находятся в российском реестре. Это игнорирование норм Чикагской конвенции и, по сути, не что иное, как политическая манипуляция или игра», - объяснил он.

При этом экс-специалист ИКАО добавил, что в такой ситуации Лаврову не угрожала опасность.

«Для тех, кто находится на борту, это не представляет никакой опасности, потому что, по сути, всегда есть и запас топлива, и нормы ETOPS (в гражданской авиации обозначают правила полетов увеличенной дальности над водой самолетами с двумя газотурбинными двигателями – прим. НСН), которые означают, что самолет может вернуться в течение 180 минут на любой ближайший аэродром. Опасности нет - есть только потеря времени, денег и, наверное, какая-то обида. Просто некрасивый жест со стороны западных партнеров», - отметил Герасимов.

Он также напомнил, что подобные ситуации встречались и раньше, но это было большой редкостью.

«Бывало, что отдельная страна не пускала самолет, и он ее облетал или возвращался. Например, Польша после гибели бывшего президента Леха Качиньского в авиакатастрофе в Смоленске, первый месяц не пропускала наши борта государственной авиации. Приходилось облетать ее через Балтику. Но такие инциденты скорее редкость, чем правило, и имеют исключительно политическую подоплеку», - заключил Герасимов.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что разрыв отношений России и Черногории может стать ожидаемым шагом в рамках европейской интеграции этой страны, хотя и усугубит уже существующий раскол внутри черногорского общества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместо намеченой ранее поездки в Сербию даст пресс-конференцию, начало которой запланировано на 13:00, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Беседа с журналистами будет посвящена вопросам международной повестки дня.

6 июня состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Начало ориентировочно в 13:00, — говорится в сообщении.

Трансляция будет вестись на русском языке с переводом на английский, испанский и французский.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что курс на европейскую интеграцию не помешает отношениям Сербии с Россией, сообщает газета «Известия».

«Что же касается России, то на данный момент и на ближайшую перспективу еврокандидатский статус Белграда абсолютно не является помехой для развития наших отношений при понимании — а это понимание подтверждено, мы надеемся, оно устойчивое, — что Белград будет проводить именно ту линию, которую проводит в настоящее время», — заявил Боцан-Харченко.

По его словам, Сербия продолжает сопротивляться давлению со стороны Вашингтона, Брюсселя и Берлина, которые требуют от Белграда присоединиться к ограничениям против России.

«Это не просто политическое давление, не просто разговоры — имеет место шантаж и выкручивание рук, в том числе угрозы финансовых и экономических ограничений, прекращения инвестиций и так далее», — заявил Боцан-Харченко.