Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.

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«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».

При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».

Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.

Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.