Фаворит предвыборной гонки в Бразилии Лула да Силва заразился COVID-19

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который также являются основным претендентом на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах, заразился коронавирусном. Об этом сообщает ТАСС.

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Также COVID-19 диагностировали у супруги политика Розанжелы. Отмечаются, что оба чувствуют себя хорошо. У 76-летнего Лулы заболевание проходит бессимптомно, у его 55-летней супруги есть легкие симптомы. Они изолированы и под присмотром врачей.