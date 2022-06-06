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1 час назад

Фаворит предвыборной гонки в Бразилии Лула да Силва заразился коронавирусом

Газета.Ru

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который также являются основным претендентом на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах, заразился коронавирусном. Об этом сообщает ТАСС.

Фаворит предвыборной гонки в Бразилии Лула да Силва заразился COVID-19
Фото: ReutersReuters

Также COVID-19 диагностировали у супруги политика Розанжелы. Отмечаются, что оба чувствуют себя хорошо. У 76-летнего Лулы заболевание проходит бессимптомно, у его 55-летней супруги есть легкие симптомы. Они изолированы и под присмотром врачей.

Ранее Лула обвинил ЕС и США в конфликте на Украине. Кроме того, считает он , ответственность за военные действия на Украине несет также и президент этой страны Владимир Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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