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22 минуты назад

Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой

Вечерняя Москваиещё 6

Ведущий телепередачи итальянского канала La7 Массимо Джилетти потерял сознание после завершения интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

"Что происходит?": Телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой
Фото: public domainpublic domain

Находившийся на связи с римской студией из Москвы журналист закончил интервью с российским дипломатом по Skype и перешел к его обсуждению с гостями программы Non è l'Arena. Через несколько минут участники передачи заметили, что с Джилетти что-то происходит. После возгласов его соведущей «О боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо!» передача ушла на рекламу. Момента самого инцидента зрителям не показали.

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После рекламы ведущая сообщила, что ее коллега внезапно плохо себя почувствовал. Программа продолжилась без Джилетти, но менее чем через час он снова вышел на связь со студией. Журналист был без галстука, он объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве и вернулся к эфиру. По его словам, первую помощь ему оказал телеведущий Владимир Соловьев.

Захарова в интервью на итальянском телевидении заявила, что ЕС и НАТО закрыли канал связи, не позволив пролететь самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова. Дипломат отметила, что российская делегация должна была приехать в Сербию для проведения переговоров.

В мире,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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