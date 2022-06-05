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28 минут назад

В РСМД предрекли крах новой попытке США сговориться против России

News.ru

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что президент США Джо Байден снова попытается убедить часть мира присоединиться к антироссийской политике Вашингтона. Попытка будет сделана на Саммите Америк, но окажется провальной, отметил он в статье, опубликованной китайским изданием Global Times.

Новой попытке США сговориться против России предрекли крах
Фото: CNP/AdMedia/Global Look PressCNP/AdMedia/Global Look Press

Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом, — пояснил Кортунов.

Он считает, что большинство участников саммита, в том числе Бразилия, Мексика и Аргентина, отказываются от ввода жёстких санкций в отношении России.

Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках, — подчеркнул гендиректор РСМД.

Ранее стало известно, что министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил: страны Европы могут лишиться партнёров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России. Он добавил, что европейцы в конечном счёте «останутся совсем одни». По словам Гедеса, у стран Латинской Америки «появилась новая ось для роста».

В мире,Андрей Кортунов,Джозеф Байден,
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