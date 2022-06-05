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36 минут назад

СМИ: Зеленский совершил поездку в Запорожье

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, сообщает в воскресенье украинское издание "Наше время" со ссылкой на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.

Зеленский совершил поездку в Запорожье
Фото: ReutersReuters

Информация о поездке президента появилась в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Тимошенко вечером в воскресенье.

Когда именно совершилась поездка, не уточняется. Издание отмечает, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.

Неделей ранее, 29 мая, Зеленский посетил Харьковскую область и город Харьков. Тогда украинские СМИ сообщили, что была это первая поездка главы государства за пределы Киевской области с начала спецоперации РФ на Украине.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
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