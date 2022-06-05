Зеленский совершил поездку в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, сообщает в воскресенье украинское издание "Наше время" со ссылкой на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.
Информация о поездке президента появилась в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Тимошенко вечером в воскресенье.
Когда именно совершилась поездка, не уточняется. Издание отмечает, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.
Неделей ранее, 29 мая, Зеленский посетил Харьковскую область и город Харьков. Тогда украинские СМИ сообщили, что была это первая поездка главы государства за пределы Киевской области с начала спецоперации РФ на Украине.