Зеленский совершил поездку в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, сообщает в воскресенье украинское издание "Наше время" со ссылкой на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.

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Информация о поездке президента появилась в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Тимошенко вечером в воскресенье.

Когда именно совершилась поездка, не уточняется. Издание отмечает, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.