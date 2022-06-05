В нескольких районах Киева прогремели взрывы

В Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает РБК со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

Фото: тасс тасс

Кличко рассказал, что взрывы произошли на объектах инфраструктуры, и добавил, что жертв в результате инцидента не было, один человек пострадал. Мэр Киева связал взрывы с ракетными ударами.

Такую же версию озвучил и советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Он отметил, что удары наносились по объектам «Укрзализныци» — «Украинских железных дорог».

Ранее, в апреле, российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. В результате атаки были уничтожены электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.