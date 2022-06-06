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1 час назад

Зеленский заявил, что после Запорожья посетил Соледар и Лисичанск

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил в воскресенье позиции украинских войск в Соледаре и Лисичанске в Донбассе после поездки в Запорожскую область.

"После этого поехал с руководителем офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в понедельник. - Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду".

Президент записывал свое обращение в помещении, похожем на тамбур железнодорожного вагона. При этом он говорил приглушенным голосом, почти полушепотом. Кроме того, офис Зеленского опубликовал видео, где президент вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком в каком-то подвале заслушивает доклад военных, а потом вручает им награды.

Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Народная милиция ЛНР с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск. Установление контроля над ними является одной из первоочередных целей республики. Взятие городов осложняется тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий.

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