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13 минут назад

У Зеленского заподозрили психические проблемы

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на спикера парламента Венгрии Ласло Кевера.

У Зеленского заподозрили психические проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, а не угрожать и ставить ультиматумы.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца]», — сказал Кевер.

Он указал на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.

Спикер отметил, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у президента Украины Владимира Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать», — отметил политик.

Ранее украинский лидер заявил, что Киеву требуется 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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В мире,Ласло Кевер,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,
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