Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на спикера парламента Венгрии Ласло Кевера.

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По его словам, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, а не угрожать и ставить ультиматумы.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца]», — сказал Кевер.

Он указал на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.

Спикер отметил, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у президента Украины Владимира Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать», — отметил политик.