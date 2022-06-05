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41 минуту назад

В МИД Украины потребовали справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии

Газета.Ruиещё 18

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление председателя парламента Венгрии Ласло Кевера, который ранее не исключил наличия «психических проблем» у украинского президента Владимира Зеленского.

Украина отреагировала на оскорбление Зеленского венгерским политиком
Фото: ReutersReuters

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья», — написал дипломат в Twitter.

Как отметил представитель украинского МИД, дальнейшая оценка слов политика со стороны Киева будет зависеть от того, какие выводы будут зафиксированы в справке Кевера.

У Зеленского заподозрили психические проблемы

Ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии «неуважаемым недополитиком», описав его слова о Зеленском как неприемлемые.

При этом сам Кевер высказался о «личных психическим проблемах» президента Украины в ответ на критику Киева в отношении Будапешта и канцлера Германии Олафа Шольца.

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