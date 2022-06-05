Украина отреагировала на оскорбление Зеленского венгерским политиком

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление председателя парламента Венгрии Ласло Кевера, который ранее не исключил наличия «психических проблем» у украинского президента Владимира Зеленского.

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«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья», — написал дипломат в Twitter.

Как отметил представитель украинского МИД, дальнейшая оценка слов политика со стороны Киева будет зависеть от того, какие выводы будут зафиксированы в справке Кевера.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии «неуважаемым недополитиком», описав его слова о Зеленском как неприемлемые.