Украина отреагировала на оскорбление Зеленского венгерским политиком

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление председателя парламента Венгрии Ласло Кевера, который ранее не исключил наличия «психических проблем» у украинского президента Владимира Зеленского.
«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья», — написал дипломат в Twitter.
Как отметил представитель украинского МИД, дальнейшая оценка слов политика со стороны Киева будет зависеть от того, какие выводы будут зафиксированы в справке Кевера.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии «неуважаемым недополитиком», описав его слова о Зеленском как неприемлемые.
При этом сам Кевер высказался о «личных психическим проблемах» президента Украины в ответ на критику Киева в отношении Будапешта и канцлера Германии Олафа Шольца.