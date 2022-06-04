Байдена эвакуировали из-за частного самолета

Частный самолет в субботу по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхает президент США Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи", - отмечается в распространенном заявлении.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что американского лидера и его супругу Джилл эвакуировали в безопасное место, примыкающую к дому президента дорогу временно перекрыли. В настоящее время чета Байденов вернулась в свой дом.

"Незадолго до 13:00 сегодня (20:00 мск субботы - прим. ТАСС) частный самолет вошел в закрытое воздушное пространство над Рехобот-Бич (штат Делавэр). Самолет немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства", - отметил представитель отвечающей за безопасность первых лиц Секретной службы Энтони Гульельми.

По его словам, пилот самолета не включил необходимый радиоканал, не следовал соответствующему уведомлению и указаниям. Представители правоохранительных органов допросят пилота. В Секретной службе добавили, что были "приняты превентивные меры безопасности, но существенной угрозы" для Байдена не было.