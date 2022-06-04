В ДНР могут казнить трех иностранных наемников

Сотрудники Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) передали в суд республики дело против трех иностранных наемников - двух подданных Великобритании и одного подданного Марокко. Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель Генпрокуратуры Виталия Чернявская.

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"Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников - подданных Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, - а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, - отметила Чернявская. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

По ее словам, следствием установлено, что обвиняемые "за материальное вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в Донецкой Народной Республике". Иностранцам предъявлены обвинения в совершении на территории ДНР преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 "Совершение преступления группой лиц", ст. 323 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР "Наемничество", а также ст. 232 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Представитель ведомства также сообщила, что судебное заседание состоится в ближайшее время.

"С учетом военного времени на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь", - сказала Чернявская.