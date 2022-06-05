Оценены шансы Эрдогана на переизбрание

У оппозиции в Турции нет большого влияния. Именно поэтому у действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана высокие шансы переизбраться на новый президентский срок. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

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Преимущества Эрдогана

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По оценке специалиста, главным преимуществом Эрдогана будут результаты в экономической сфере, несмотря на растущую в последние месяцы инфляцию.

«Эрдоган — личность очень популярная. При всех его правительствах были очень сильные экономические блоки, и на протяжении десяти лет Турция увеличила ВВП на 70 процентов. В последнее время, правда, в связи с мировым кризисом и санкциями экономическое положение Турции ухудшилось — инфляция, сократились вложения. Эрдоган выстраивал внешнюю политику Турции, он позиционирует Турцию как сильнейшую региональную державу, входит в состав G20, он на равных ведет дискуссии с Москвой, Пекином, с европейскими столицами. На этом балансе внутренней и внешней политики он может выиграть», — считает Станислав Тарасов.

В мае годовая инфляция Турции разогналась до 73,5 процента. Это рекордный показатель за последние 24 года. Рост потребительских цен связан с увеличением стоимости энергоресурсов после начала специальной военной операции на Украине, а также падением курса лиры.

Оппозиция в Турции

Оппозиционные партии пока не выдвигали своих кандидатов. Ранее бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу говорил, что блок шести оппозиционных партий, который он представляет, намерен выдвинуть единого кандидата. При этом оппозиционная коалиция разрознена, утверждает Станислав Тарасов.

«От шести оппозиционных партий может быть выдвинут бывший министр экономики [Али] Бабаджан, один из соратников Эрдогана по созданию правящей партии. Все дело в том, что в оппозиции находятся бывшие соратники Эрдогана. Оказавшись в оппозиции, они начали формировать партии, оппозиция разрознена. Кроме критики в сфере экономики, которую воспринимают в обществе, они свою внешнеполитическую доктрину не выдвигают, а точнее, с подозрением относятся к внешней политике Эрдогана», — объяснил он.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула Эрдогана кандидатом от Народного альянса — объединения ПСР и Партии национального движения (ПНД) — на президентских выборах. Голосование намечено на лето 2023 года.