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1 час назад

Ланкийский политик сообщил, что к задержанию лайнера "Аэрофлота" причастны "скрытые силы"

ТАССиещё 15

Бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Шри-Ланки Дон Эдвин Вирасингхе Гунасекара считает, что к инциденту с самолетом "Аэрофлота" причастны "скрытые политические силы". Об этом в воскресенье вечером сообщил ланкийский новостной портал News First.

Ланкийский политик: к задержанию лайнера "Аэрофлота" причастны "скрытые силы"
Фото: ТАССТАСС

Гунасекара, который ранее был также депутатом парламента страны, убежден, что задержание авиалайнера произошло из-за вмешательства этих сил, и призвал правительство подробнее расследовать инцидент, "не принимая ничью сторону из страха дипломатической напряженности, например, с Индией или США". Он также обратился к премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе с просьбой предоставить парламенту всю информацию о ситуации.

Россия, по его словам, всегда оставалась другом Шри-Ланки. Он напомнил о тяжелой экономической ситуации на острове и отметил, что страна могла бы покупать у РФ более дешевые газ, нефть и удобрения.

2 июня авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года. Лайнер "Аэрофлота", прибывший из Москвы, вывез в воскресенье из Коломбо 275 россиян, в том числе остававшихся пассажиров задержанного самолета.

По заявлению министра портов, судоходства и авиации Шри-Ланки Нимала Сирипала де Силвы, правительство Шри-Ланки не вмешивается в судебный процесс по поводу задержанного лайнера. Сам министр надеется на освобождение самолета.

В мире,Аэрофлот,
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