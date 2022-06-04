В Польше призвали экстренно распустить Евросоюз

Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и «через минуту создать его снова», но без Польши и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение», - заявил Валенса.

По его словам, Евросоюзу не следует идти на компромисс с Польшей. Вместо этого он должен распуститься и «через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии».

Валенса утверждает, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, то «на входе кроме прав ей бы пришлось согласиться и с обязанностями».

«Таким образом, выходки, которые происходят сегодня, больше бы не повторялись», - добавил экс-президент.

Европейская комиссия в среду одобрила план экономического восстановления пострадавшей от пандемии Польши на сумму более 35 миллиардов евро. Из них 23,9 миллиарда евро поступят в виде грантов. Остальная сумма - в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.

План Польши был одобрен с задержкой, поскольку у ЕС имеются претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. СМИ полагают, что на положительное решение Еврокомиссии оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.