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33 минуты назад

Школьников Британии будут кормить насекомыми

Майк Габриелян

Британских школьников будут кормить насекомыми в рамках эксперимента по подготовке к продовольственному кризису на планете. Об этом сообщает Daily Star.

Школьников Британии будут кормить насекомыми
Фото: ReutersReuters

Детям в четырех начальных школах Уэльса предложат насекомых в качестве «альтернативного белка». Речь идет о продукте под названием VeXo. Он представляет собой комбинацию протеина насекомых и растительного белка.

VeXo выглядит как «обычный» фарш. Исследователи надеются рассказать детям о питательных и экологических преимуществах употребления в пищу насекомых. Это сверчки, кузнечики, тутовые шелкопряды, саранча и мучные черви.

Исследование, в котором будут участвовать дети в возрасте от 5 до 11 лет, возглавляет Кристофер Беар из Университета Кардиффа. Ученые будут использовать опросы, семинары, интервью и фокус-группы для "изучения понимания молодыми людьми полезности альтернативных белков". В рамках исследования школьникам будет предложен образец еды из насекомых, если они захотят его попробовать.

«Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не как о продуктах будущего. Поэтому попытка попробовать некоторые из этих продуктов занимает центральное место в исследовании», - заявил Беар.

По его словам, сейчас съедобные насекомые не продаются в Британии, хотя они составляют часть рациона около 2 миллиардов человек во всем мире.

Ученый считает, что еда из насекомых «становится все более популярна в других местах планеты».

В исследовании примут участие четыре начальные школы Уэльса. Эксперимент уже вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях.

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