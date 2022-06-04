Оценены шансы Индии стать гарантом безопасности Украины

«Например, есть такая точка зрения, что нужно создать мини-НАТО для Украины. Нужно, чтобы все гаранты не только подписали соглашение, но и ратифицировали его в своих парламентах, чтобы любое нападение на Украину предполагало выступление этих стран в защиту. Если так подходить, то, конечно, Индия здесь не очень удобна, поскольку у нее нет границ с Украиной, Индия вообще не входит ни в какие международные военно-политические блоки. Если речь пойдет о таком формате, Индии будет трудно. Если речь заходит о гарантиях политических, какую-то роль она могла бы сыграть», — заключил Андрей Кортунов.