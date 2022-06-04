Оценены шансы Индии стать гарантом безопасности Украины

Индия имеет высокие шансы стать страной-гарантом безопасности Украины. Но не все форматы будут приемлемы для Нью-Дели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также объяснил, почему Киев могла заинтересовать помощь Индии.
Предложение Украины к Индии войти в список государств-гарантов, о котором сообщает The Hindu со ссылкой на дипломатический источник, связано с отношениями, которые объединяют Киев, Москву и Нью-Дели, уверен политолог. По его оценке, Россия не будет возражать против такой идеи.
«Часто из Киева доносятся совершенно различные голоса относительно того, кто и в какой форме мог бы стать гарантами безопасности. Круг стран, которые потенциально могли бы войти в эту группу, довольно широк. Помимо пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН говорят об участии Великобритании, Польши, Турции, и теперь еще появляется Индия», — сказал Андрей Кортунов.
Многое будет зависеть от того, как именно будет выглядеть механизм обеспечения международных гарантий безопасности Украины, полагает политолог.
«Например, есть такая точка зрения, что нужно создать мини-НАТО для Украины. Нужно, чтобы все гаранты не только подписали соглашение, но и ратифицировали его в своих парламентах, чтобы любое нападение на Украину предполагало выступление этих стран в защиту. Если так подходить, то, конечно, Индия здесь не очень удобна, поскольку у нее нет границ с Украиной, Индия вообще не входит ни в какие международные военно-политические блоки. Если речь пойдет о таком формате, Индии будет трудно. Если речь заходит о гарантиях политических, какую-то роль она могла бы сыграть», — заключил Андрей Кортунов.
По данным The Hindu, в Киеве рассчитывают получить от Нью-Дели дополнительную гуманитарную помощь, лекарства, техническую и финансовую поддержку. Издание уточнило, что к началу июня индийские власти и частные компании передали Украине более 230 тонн гуманитарной помощи.
После переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле украинская сторона сообщила, что готова отказаться от планов вступления в НАТО в обмен на безопасность со стороны стран гарантов. Среди таких государств были названы США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. В случае нападения на Украину они, согласно плану, должны оказать ей помощь, в том числе вооруженными силами.