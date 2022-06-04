"Не ищите оправданий": Зеленский поставил новый ультиматум США

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы несколько американских городов разорвали отношения с городами-побратимами в России. В частности, он раскритиковал Сан-Хосе за то, что его власти решили сохранить отношения с Екатеринбургом. По словам Зеленского, такие связи ничего не дают.

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«Что тебе дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована. Не ищите оправданий, не поддерживайте отношения с Россией. И, пожалуйста, не позволяйте называть ваши города городами-побратимами», — приводит слова Владимира Зеленского The New York Times.

Президент раскритиковал города, которые продолжают поддерживать отношения с Россией. В их числе Чикаго — город-побратим Москвы, Джексонвиль — побратим Мурманска, Портленд — партнер Хабаровска, и Сан-Диего — побратим Владивостока. Власти Сан-Хосе также отказались разрывать отношения с городом-партнером — Екатеринбургом.

Ранее директор Nestle Марк Шнайдер рассказал в интервью Blick, что Зеленский просил его прекратить работу в России. В ответ он заявил, что компания поддерживает фундаментальное право на питание, поэтому не будет отказывать от бизнеса в РФ.