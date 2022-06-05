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49 минут назад

Fox News: КНР одним шагом может оставить США без оружия

Газета.Ruиещё 2

Гонка за редкоземельными минералами стала одним из аспектов обостряющейся конкуренции между США и Китаем, сообщает Fox News. По информации телеканала, речь идет о 17 минералах, от которых зависит производство большей части электронного оборудования, необходимого для создания американского оружия, в том числе истребителей F-35, танков M1Abrams и ракет класса «земля-воздух».

Fox News: КНР одним шагом может оставить США без оружия
Фото: ReutersReuters

«В настоящее время Китай контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных минералов <…> Если цепочка поставок этих минералов выйдет из строя, самолеты перестанут летать, танки остановятся, а у американских военных могут возникнуть проблемы со связью», — отмечается в материале.

В Швецию прибыли тысячи американских военных

С точки зрения обозревателей телеканала, фактическая монополия Китая в сфере редкоземельных минералов угрожает нацбезопасности США. Fox News отдельно указывает на то, что американские компании не могут нарастить добычу соответствующих ресурсов и их последующую обработку из-за серьезных ограничений, введенных в рамках борьбы с изменениями климата.

При этом сенатор-республиканец Том Коттон заявил телеканалу, что если Китай вдруг решит ограничить доступ США к необходимым минералам, то соответствующих запасов Пентагона, требуемых для создания новых вооружений, хватит менее чем на год.

В мире,Том Коттон,Пентагон,
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