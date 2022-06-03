Сенаторы США призвали ввести санкции против тысяч россиян

Группа из девяти членов сената конгресса США призвала главу американского минфина Джанет Йеллен расширить санкционные списки в отношении граждан России на основании списков, составленных ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: J. Scott Applewhite/AP J. Scott Applewhite/AP

В обращении, опубликованном главой сенатского комитета по разведке Марком Уорнером, политики говорят о необходимости «усилить давление на представителей российского руководства, включая тех, кто оказывает поддержку неспровоцированному вторжению РФ на Украину». Предлагается ввести ограничительные меры в отношении «представителей военных кругов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей, чтобы те не могли пользоваться активами, возможностью отдыха или получения образования на Западе».

При этом предлагается принять во внимание список из «более 6 тысяч россиян», составленный ФБК. Целью санкций указано «побуждение» внесенных в санкционные списки лиц к тому, чтобы они оставили свои посты и публично осудили спецоперацию.

Также конгрессмены заверили главу Минфина США в готовности «оказать требуемое содействие» в введении этих мер.