Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованного самолета

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны. Ранее самолет авиакомпании был арестован в местном аэропорту.

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"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек", - говорится в сообщении Росавиации.

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Авиационные власти России ожидают ответа по данному вопросу в ближайшее время, добавили в ведомстве. Туристы отмененного рейса российской авиакомпании размещены в отелях Шри-Ланки.

3 июня "Аэрофлот" сообщил, что вылет рейса из Коломбо в Москву отменен из-за отсутствия разрешения авиационных властей Шри-Ланки, а самолет авиакомпании Аirbus A330 был арестован. Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры отмененного рейса размещены в гостинице.

Ранее суд Коломбо вынес вердикт о задержке российского авиалайнера компании "Аэрофлот", который не получил разрешение на вылет, до 16 июня. Решение было принято в связи с жалобой, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

В парке авиакомпании "Аэрофлот" 12 самолетов типа Airbus A330. В мае компания выкупила восемь самолетов у иностранных лизингодателей.