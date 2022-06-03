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1 час назад

Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны

ТАСС

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны. Ранее самолет авиакомпании был арестован в местном аэропорту.

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованного самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек", - говорится в сообщении Росавиации.

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Авиационные власти России ожидают ответа по данному вопросу в ближайшее время, добавили в ведомстве. Туристы отмененного рейса российской авиакомпании размещены в отелях Шри-Ланки.

3 июня "Аэрофлот" сообщил, что вылет рейса из Коломбо в Москву отменен из-за отсутствия разрешения авиационных властей Шри-Ланки, а самолет авиакомпании Аirbus A330 был арестован. Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры отмененного рейса размещены в гостинице.

Ранее суд Коломбо вынес вердикт о задержке российского авиалайнера компании "Аэрофлот", который не получил разрешение на вылет, до 16 июня. Решение было принято в связи с жалобой, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

В парке авиакомпании "Аэрофлот" 12 самолетов типа Airbus A330. В мае компания выкупила восемь самолетов у иностранных лизингодателей.

В начале апреля Евросоюз принял поправку к антироссийским санкциям, которая дает возможность лизинговым компаниям продать находящиеся в РФ самолеты российским авиакомпаниям. Как сообщалось ранее, эта мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг, по договорам, заключенным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после выплаты лизинговых платежей.

В мире,Александр Нерадько,Аэрофлот,Росавиация,ЕС,
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