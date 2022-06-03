Адвокат Сапеги оценил шансы на помилование россиянки

Так как она до сих пор еще не обращалась к Лукашенко о помиловании, то я оцениваю шансы как достаточно высокие. В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и далее президент уже будет принимать решение. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в самом начале говорил, что есть два варианта развития событий. Нам предпочтительнее помилование, — заявил Гашинский.