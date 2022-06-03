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1 час назад

Адвокат Сапеги оценил шансы на помилование россиянки

News.ru

Адвокат россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский в беседе с NEWS.ru оценил шансы на помилование россиянки как достаточно высокие. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию.

Так как она до сих пор еще не обращалась к Лукашенко о помиловании, то я оцениваю шансы как достаточно высокие. В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и далее президент уже будет принимать решение. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в самом начале говорил, что есть два варианта развития событий. Нам предпочтительнее помилование, — заявил Гашинский.

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Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком и бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ей предъявили ряд обвинений, в числе которых разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима.

Антон Гашинский,Роман Протасевич,Владимир Макей,Александр Лукашенко,
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