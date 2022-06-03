«Хороших русских не бывает»: украинцев возмутило гражданство Невзорова

«Московский комсомолец» рассказал о недовольстве украинцев предоставлением гражданства страны российскому журналисту Александру Невзорову (в РФ внесен в список иноагентов). По их мнению, «хороших русских не бывает».

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3 июня стало известно, что Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Геращенко напомнил, что в России против журналиста возбуждено уголовное дело (о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии).

Невзоров заявил, что «чертовски благодарен» украинцам, которые «позволили ему занять среди них место».

Народный депутат Верховной Рады Владимир Вятрович раскритиковал решение дать Невзорову украинский паспорт.

«Беда некоторых украинцев, в частности, части нашего правительства в том, что несмотря ни на что они все равно любят Россию. Поэтому ищут среди этих невзоровых и овсянниковых «хороших русских». Они нужны им, чтобы оправдать эту иррациональную любовь», - заявил он.

Бывший замглавы Центризбиркома Украины Андрей Магера заявил, что гражданством для российского журналиста Киев «очень утешит Литву и литовцев, которые ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе». Речь идет о январских столкновениях в Вильнюсе, которые Невзоров в своем фильме «Наши» освещал с точки зрения советских силовиков.