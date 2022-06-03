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11 минут назад

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против России

ТАСС

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ, патриарх Кирилл в нем отсутствует. В черный список включили 18 юридических лиц и 65 физических, в том числе детей Пескова, Елизавету и Николая, основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, Алину Кабаеву, Татьяну Навку.

Опубликован шестой пакет антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в шестой пакет санкций включен Белорусский Белинвестбанк, ограничения вступают в силу с 14 июня.

Кроме того, в черный список ЕС попали АО "Оборонэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "Камаз", "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель".

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