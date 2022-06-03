Опубликован шестой пакет антироссийских санкций

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ, патриарх Кирилл в нем отсутствует. В черный список включили 18 юридических лиц и 65 физических, в том числе детей Пескова, Елизавету и Николая, основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, Алину Кабаеву, Татьяну Навку.