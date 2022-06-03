Африка решила помочь России выйти из-под санкций Запада

«Сегодня утром разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил Салл, трансляция велась на телеканале «Россия-24».