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22 минуты назад

Африка решила помочь России выйти из-под санкций Запада

Ura.Ru

Африка и Россия должны работать вместе, чтобы решить проблему с санкциями. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сегодня утром разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил Салл, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

По словам президента Сенегала, антироссийские санкции усугубили ситуацию, потому что страна лишилась доступа к российской пшенице и удобрениям. Это угрожает продовольственной безопасности континента, отметил Салл.

Прекращение экспорта зерновых из России и Украины приведет к голоду в Африке

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. В Кремле заявляли, что из-за антироссийских ограничений мир стоит на пороге голода. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причиной стали санкции и заблокированные порты на Украине, в которых находится зерно. Ранее страны Африки попросили Россию помочь им с удобрениями и продовольствием, цитирует RT посла по особым поручения МИД РФ Олега Озерова.

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