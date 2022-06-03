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50 минут назад

Лукашенко раскрыл подробности спецоперации Белоруссии на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация по освобождению белорусов на территории Украины прошла по «спокойному варианту» и обошлось без стрельбы. Об этом пишет «Белта».

Лукашенко раскрыл подробности спецоперации Белоруссии на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», - рассказал глава государства.

7 апреля глава Белоруссии заявил, что после начала российской спецоперации на Украине на территории страны «были захвачены белорусы». Также украинцы арестовали полторы тысячи белорусских вагонов и «захватили наши автомобили», заметил он.

По словам Лукашенко, спецоперация по освобождению граждан страны была проведена «блестяще». Он также поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам ее участников.

В мире,Иван Тертель,Александр Лукашенко,
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