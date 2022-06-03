Лукашенко раскрыл подробности спецоперации Белоруссии на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация по освобождению белорусов на территории Украины прошла по «спокойному варианту» и обошлось без стрельбы. Об этом пишет «Белта».
«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», - рассказал глава государства.
7 апреля глава Белоруссии заявил, что после начала российской спецоперации на Украине на территории страны «были захвачены белорусы». Также украинцы арестовали полторы тысячи белорусских вагонов и «захватили наши автомобили», заметил он.
По словам Лукашенко, спецоперация по освобождению граждан страны была проведена «блестяще». Он также поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам ее участников.