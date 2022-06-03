Херсонская область обратилась с призывом к ООН

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел Киева в отношении украинского народа. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Стремоусова, украинцы стали «заложниками нацисткой власти» в Киеве.
«Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечно мясо. Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Где те, кто может об этом заявить? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима, который своими действиями целенаправленно уничтожает украинский народ», - заявил он.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области констатировал, что сейчас на Украине уничтожаются любые права человека и наблюдается «попытка воссоздать фашистскую Германию».
Ранее Херсонская область закрыла границы с находящимися под контролем Украины соседними регионами. Регион перешел на московское время, российскую мобильную связь и интернет. С 23 мая в Херсонской области можно расплачиваться и в гривнах, и в рублях.