Херсонская область обратилась с призывом к ООН

«Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечно мясо. Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Где те, кто может об этом заявить? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима, который своими действиями целенаправленно уничтожает украинский народ», - заявил он.