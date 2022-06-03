В Германии заявили об изменении позиции Запада по Украине

Запад начинает уставать от Украины, пишет немецкое издание RND. Оно отмечает, что на Западе постепенно снижается интерес к этой тематике — количество запросов в Google, связанных с Украиной, резко снизилось. Поддержка Киева в Европе также уменьшилась, а ряд стран, такие как Италия и Франция, призывают к мирным переговорам с Москвой.

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«После 100 дней конфликта становится очевидным жуткий раскол: жалость Запада [к Украине] ослабевает. Усталость от Украины — так называется явление, которое все больше беспокоит НАТО и играет на руку российскому президенту Владимиру Путину», — пишет RND.

Кроме того, издание приводит слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая признала, что страны Запада достигли «момента усталости». Во Франции правые и левые оппозиционеры также призывают властей к «быстрым мирным переговорам с Москвой». Аналогичное предложение высказал лидер правой партии «Лига» в Италии Маттео Сальвини.