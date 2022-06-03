США ввели новые санкции против российского бизнеса

Министерство торговли США обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии , которые попали под ограничения. Санкционный список опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева, «Газпром Нефть Шельф». Также в черный список попали Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и несколько дочерних подразделений Российской академии наук.