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27 минут назад

США ввели новые санкции против российского бизнеса

Ura.Ru

Министерство торговли США обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под ограничения. Санкционный список опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

США ввели новые санкции против российского бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева, «Газпром Нефть Шельф». Также в черный список попали Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

2 мая Минфин США расширил пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры ведомства попали представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Однако все ограничения больше ударили по западным странам, чем по России. Так, The Guardian писал, что Россия победила в экономической войне с Западом. С этим соглашалось и британское издание The Spectator, утверждавшее. что США и Евросоюз не смогут «выиграть» РФ одними санкциями.

В мире,Ирек Файзуллин,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина,Казначейство США,РАН,ЕС,
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