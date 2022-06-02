Если украинский беженец, который получил особый статус в Швейцарии, надолго уедет на Родину, он потеряет все привилегии, дающие ему право устроиться на работу. Такую информацию опубликовал государственный секретариат по миграции Швейцарии.

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«Государственный секретариат по миграции принял решение, что может аннулировать статус защиты S, предоставленный лицам, покинувшим Украину, если они вернутся в родную страну более чем на 15 дней в течение трех месяцев», — отмечает ведомство на своем официальном сайте.

Сообщается также, что статус будет отозван у тех, кто уехал в третью страну на более, чем два месяца.

Статус защиты S дает право на работу в Швейцарии, на воссоединение с семьей и устройство детей в школу. Статуса не будут лишать, если беженец вернулся на Украину по уважительной причине, например, связанной с болезнью родственника.

Из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной завершить зверства ВСУ и нацбатов над гражданами Донбасса некоторые украинцы уехали в Европу. Сначала государства ЕС стремились активно помогать людям, однако некоторые граждане Украины показали себя не с лучшей стороны. Так, неоднократно сообщалось об их противоправном поведении. Некоторые устраивают акции протеста против России, а в мае в столице Польши Варшаве пьяные украинские мужчины до смерти забили поляка, заступившегося за девушку.