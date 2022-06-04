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48 минут назад

Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией

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Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом. Его слова приводит РБК.

Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам украинского дипломата, ВСУ уже готово применять оружие, которое должно поступить «в достаточном объеме».

«Наши вооруженные силы уже готовы его применять <...> И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — сказал Арахамия.

Причиной паузы в переговорах сторон он назвал напряженную ситуацию в Донбассе. Арахамия отметил, что пока Россия берет под контроль населенные пункты, Украина делает «шаг вперед — два назад» в переговорах.

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2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации. «Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул он.

В мире,Давид Арахамия,Дмитрий Песков,
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