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17 минут назад

Зеленский заявил о потенциале для «переломного момента» на Украине

Алиса Селезнёва

Есть потенциал для переломного момента в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Люксембурга, пишет «Лента.ру».

При этом украинский лидер констатировал, что под контролем России находится около 20 процентов территории Украины, а протяженность линии соприкосновения войск составляет более 1000 километров.

Зеленский также поблагодарил Люксембург за оказание Украине оборонной помощи «вовремя и без лишней бюрократии».

Ранее США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним, противоартиллерийские радары, ПТРК Javelin, противотанковое оружие и вертолеты.

Полковник назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожными обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России.

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