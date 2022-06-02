Зеленский заявил о потенциале для «переломного момента» на Украине

Есть потенциал для переломного момента в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Люксембурга, пишет «Лента.ру».

При этом украинский лидер констатировал, что под контролем России находится около 20 процентов территории Украины, а протяженность линии соприкосновения войск составляет более 1000 километров.

Зеленский также поблагодарил Люксембург за оказание Украине оборонной помощи «вовремя и без лишней бюрократии».

Ранее США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним, противоартиллерийские радары, ПТРК Javelin, противотанковое оружие и вертолеты.